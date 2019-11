Zilli: «Carnia territorio fertile per imprese innovative»

UDINE - Le tematiche riguardanti il lavoro e il sostegno alle famiglie ma anche la viabilità e messa in sicurezza del Lumiei sono stati solo alcuni dei temi affrontati nel duplice incontro che l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, accompagnata dal consigliere regionale Luca Boschetti, ha avuto con i sindaci di Amaro e Sauris (Udine), Laura Zanella ed Ermes Petris.

L'esponente della Giunta Fedriga è stata ricevuta in Municipio ad Amaro, dove insieme al primo cittadino sono stati presi in esame una serie di argomenti riguardanti la comunità locale, primo fra tutti il lavoro. In particolare è stato ribadito il ruolo centrale che Carnia industrial park ricopre per il comune dell'Alto Friuli, grazie alla presenza di oltre una cinquantina di imprese insediate che danno lavoro a circa 1200 persone.

La visita alla Eurotech di Amaro

Sindaco e assessore hanno compiuto un sopralluogo, visitando alcune delle principali attività produttive che operano in questa area. Dapprima Zilli si è recata in visita alla Eurotech di Amaro, realtà multinazionale che sviluppa e progetta edge computer e soluzioni per l'internet of things (Iot), successivamente è stata ricevuta dai vertici di Helica, che vanta un curriculum mondiale con esperienza nel telerilevamento applicato ai più disparati settori con l'utilizzo di laser scanner e camere digitali ad alta risoluzione.

«È importante evidenziare - ha detto Zilli al termine del suo incontro - che Amaro rappresenta un polmone industriale per l'intera area tolmezzina. Ciò è dato dalla presenza di imprese innovative e vocate all'estero che rappresentano la spina dorsale dell'economia regionale. Nonostante le loro elevate capacità produttive che le pongono al centro dei mercati nazionali ed internazionali, esse mantengono ancora salde le radici nella montagna friulana, contribuendo così a garantire sia l'occupazione che lo sviluppo».

«Cogliendo le indicazioni che ci sono pervenute - ha aggiunto l'assessore - lavoreremo affinchè venga sostenuta una formazione mirata capace di venire incontro alle necessità espresse dal mondo imprenditoriale. Infine, un plauso va all'Amministrazione comunale che, con fondi propri, sostiene il servizio di pre e post accoglienza dei figli di quanti sono impiegati nelle aziende della zona».

L'incontro con il sindaco di Sauris, Ermes Petris

Zilli si è spostata poi a Sauris dove, oltre al sindaco Petris, ha incontrato il primo cittadino di Ampezzo, Michele Benedetti. In questa circostanza, alla presenza di presidente e direttore di Fvg Strade, Raffaele Fantelli e Sandro Didonè, sono stati illustrati alcuni interventi necessari per la sistemazione della viabilità locale attraverso il consolidamento e la messa in sicurezza del Lumiei sul versante di Ampezzo. Per i lavori, appaltati da Fvg strade, verrà utilizzato 1 milione di euro proveniente dai fondi destinati al Friuli Venezia Giulia e legati all'emergenza Vaia.

«Ho apprezzato - ha detto l'assessore regionale alle Finanze al termine dell'incontro - la progettazione già predisposta, condivisa con i pubblici esercenti, per realizzare un manufatto che fungerà da paravalanghe, evitando così che massi e distacchi di blocchi nevosi si riversino sulla sede stradale. Un ringraziamento - ha concluso Zilli - va a Fvg strade chem con il suo impegno, garantisce il raggiungimento in sicurezza delle aree periferiche della nostra regione».