Affitta una stanza a un trans: denunciato per per favoreggiamento della prostituzione

UDINE - Denunciata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. E' quanto capitato a una 65enne della Repubblica Ceca, ma residente in città, finita nei guai per aver affittato una stanza a un trans di nazionalità brasiliana. Anche quest'ultimo è finito nei guai, denunciata dai carabinieri della stazione di Udine per violazione del foglio di via obbligatorio.

Tutto sarebbe cominciato a causa di una lite tra i due. Dalle parole si è presto passati alle mani, e così sono dovuti intervenire i militare dell'Arma per placare gli animi. Sono quindi scattati gli accertamenti del caso, che hanno protato al deferimento a piede libero della 65enne del 36enne.