Rischio mareggiate in Fvg: c'è una nuova allerta meteo

UDINE - C'è una nuova allerta meteo della Protezione Civile Fvg. Questa volta, però, le criticità potrebbero non essere causate dalle piogge, ma dall'acqua alta e dalle mareggiate. L'allerta di colore giallo, valida dalle ore 6 di sabato 23 novembre alle ore 12 di domenica 24 novembre, coinvolge principalmente le aree costiere della regione, e quindi i territori delle province di Udine, Gorizia e Trieste.

Per la giornata di sabato sono previste piogge diffuse, da abbondanti su pianura e costa, a intense su Carnia e Prealpi. Saranno probabili temporali con piogge localmente più consistenti. Tempo forse migliore verso Trieste. Quota neve in risalita da 1.400 a 1.800 metri circa. Sulla costa soffierà Scirocco moderato. Domenica 24, di notte e di mattina piogge residue con quota neve a 1.800-2.000 metri; in giornata attenuazione delle precipitazioni e tendenza a schiarite a partire da est. Sulla costa soffierà Bora moderata. Temperature più miti.