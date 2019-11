Terza corsia, altra chiusura notturna tra sabato e domenica

GONARS - Continuano a pieno ritmo i lavori per la costruzione della terza corsia. Nonostante la pioggia dei giorni scorsi il cantiere prosegue secondo il programma stabilito grazie a tutti gli sforzi messi in campo dai tecnici di Autovie e delle ditte impegnate nel terzo lotto (Alvisopoli – Gonars) e quarto lotto (Gonars – nodo di Palmanova). Nel fine settimana sarà necessaria un’altra chiusura notturna della A4.

Dalle ore 20 di sabato 23 alle ore 8 di domenica 24 sarà interdetto alla circolazione il tratto autostradale tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Palmanova in entrambe le direzioni. Chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste dovrà quindi uscire a Latisana, percorrere la viabilità ordinaria indicata con la segnaletica gialla e potrà rientrare al casello di Palmanova. Chi è diretto a Udine potrà invece rientrare in autostrada a Udine Sud. Chi proviene da Tarvisio e Udine (A23) potrà proseguire senza alcun problema per Trieste, mentre chi è diretto a Venezia dovrà uscire a Udine Sud e immettersi sulla A4 allo svincolo di Latisana.

La chiusura di 12 ore del tratto autostradale è necessario per lo svolgimento di alcuni interventi importanti (spostamento di New Jersey e adeguamento della segnaletica orizzontale) che consentiranno da domenica mattina di percorrere a due corsie – non più quindi a una sola corsia - il cavalcavia del nodo di Palmanova (direttrice Trieste - Venezia) e il tratto del raccordo tra la A23 (Tarvisio – Udine) e l’immissione sulla A4 in direzione Venezia. Si viene così a definire meglio il restyling del nodo di Palmanova, uno dei tratti più critici della terza corsia della A4. Nel terzo lotto, invece, proseguono i lavori per il futuro spostamento del traffico sui nuovi sedimi stradali. Nel fine settimana il cantiere si concentrerà nell’area vicina allo svincolo di San Giorgio di Nogaro.