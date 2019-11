La magia del Natale arriva a Malborghetto-Valbruna

MALBORGHETTO-VALBRUNA – La magia del Natale, fatta di luci, colori, tradizioni, torna a Malborghetto-Valbruna. In Valcanale si potranno riscoprire le festività così com’erano una volta. Moltissime le attività in programma dal 30 novembre al 5 gennaio 2020: dal calendario e la piazza dell’Avvento, passando per Feiern…a tavola, fino ai concerti, eventi e laboratori dedicati ai più piccoli. Tutto a ingresso gratuito: «Il palazzo profumerà di biscotti mentre nell’aria risuoneranno canti di Natale. È una bella occasione per abitanti e turisti di entrare a contatto con le tradizioni attraverso momenti laboratoriali conviviali. La manifestazione è riuscita a crescere grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia (legge n.20 a tutela della minoranza di lingua tedesca e legge sulle iniziative turistiche), del Comune di Malborghetto–Valbruna, Uti Canal del Ferro Valcanale e Pro Loco il Tiglio» afferma l’assessore alla cultura, Alberto Busettini.

LA PIAZZA DELL’AVVENTO - La piazza di Malborghetto sarà il cuore del Natale, con il suo grande albero e le sagome in legno intagliate e dipinte a mano dall’artista locale Marina Gioitti, già autrice del percorso Animalborghetto: gruppi di figure o scene su pannelli di legno rappresentativi delle feste e delle tradizioni d’inverno come San Nicolò e i Krampus, Christkindl, la Brina, Scip sciap, gli Spazzacamini, la Pechtra Baba, da osservare in tutti i dettagli sorseggiando una bevanda calda tradizionale.

CALENDARIO DELL’AVVENTO MONUMENTALE – Dal primo (e fino al 31) dicembre il cinquecentesco Palazzo Veneziano (via Bamberga, 52) indosserà «il vestito della festa» trasformandosi in un particolarissimo calendario dell’Avvento che lascerà tutti senza fiato. Ogni giorno (dalle 17 alle 21.30) le sue finestre si illumineranno scandendo le giornate che ci separano dal Natale. Con il passare dei giorni sveleranno soggetti natalizi e immagini della tradizione locali. Il Palazzo Veneziano diverrà così fulcro di laboratori, eventi per bambini e ragazzi, concerti.

CONCERTI ED EVENTI - Da domenica primo dicembre, dalle 10, il centro di Malborghetto sarà animato da «Natale a Palazzo»: mercatino a cura dell’associazione Arte e Ricamo di San Daniele, con la partecipazione di espositori provenienti dalla Carinzia, Slovenia e Fvg. Dalle 15, castagne e vin brulè nel giardino di palazzo Veneziano. Venerdì 6, alle 20.45, sempre a palazzo Veneziano ci sarà il concerto L’arte del Madrigale nel ‘500 - Gruppo Vocale Il Cantiere Armonico. Sabato 7, dalle 18, è prevista l’inaugurazione della piazza dell’Avvento e l’accensione dell’albero accompagnato da musica tradizionale ensemble di ottoni della Musikschule di St. Stefan im Gailtal. Domenica 8 dicembre, alle 20.30, ancora a palazzo Veneziano, andrà in scena Il Canto del Cigno: concerto con Andrew Appell (Usa) su musica di F. Couperin, B. Galuppi, J. Duphly, F. J. Haydn. Venerdì 20 dicembre, alle 18, all’hotel Valbruna Inn è in calendario «Storie di Vino e di Friuli Venezia Giulia» incontro con l’autore Matteo Bellotto. Per l’occasione saranno disponibili i migliori vini della cantina in abbinamento e accompagnamento musicale (prenotazione obbligatoria a info@valbrunainn.com). Sabato 28, alle 20.30, nella consueta location ancora musica con The NuVoices Xmas Tales Project (direzione e piano – Rudy Fantin): i brani gospel e natalizi aiuteranno il pubblico a calarsi nell’atmosfera della gloriosa e profonda tradizione afroamericana ed europea. Domenica 5 gennaio, alle 18.30, a piazza palazzo Veneziano arriva la Pechtra Baba: rievocazione dell’antica tradizione guidata dalla voce narrante di Federico Benna.

LABORATORI A PALAZZO VENEZIANO - I laboratori, gratuiti ma con prenotazione obbligatoria (042864970, info@visitvalcanale.it), prenderanno il via il 30 novembre (15-18) con Adventskranz (In collaborazione con associazione Circolo Culturale Malborghetto). Grandi e piccini scopriranno come realizzare la corona dell’avvento. Il 7, l’8, il 14 e il 15 dicembre (15-18) Giusi e Alfredo guideranno i partecipanti (solo adulti) nella preparazione dei diversi tipi di «Keks» (biscotti natalizi carinziani). Domenica 8 e 15 (10-13) saranno i bambini a misurarsi con il laboratorio di biscotti natalizi. Ancora buona cucina tipica il 21 e 22 dicembre con Kletznnudel, laboratorio di gnocchi tradizionali di pera.

LABORATORI A CASA OBERRICHTER – Non è tutto perché altri laboratori sono in programma anche a Casa Oberrichter (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria, durata circa 1ora e 30, 042841888, casaoberrichter@gmail.com). Il 5 dicembre (alle 16) i bambini insieme a un accompagnatore adulto realizzeranno «Un talismano per affrontare i krampus». Il 14 dicembre (alle 16), si imparerà a costruire ornamenti per l’albero di Natale con lamierino, come nell’800. Il 21 (alle 16) si potrà invece imparare a realizzare (con sughero, carta, pelle e colori) dei portafortuna da regalare a capodanno.

FEIERN… A TAVOLA - I ristoranti del Comune di Malborghetto-Valbruna proporranno una ricca offerta gastronomica per trascorrere con famiglia e amici questi giorni di attesa del Natale.

