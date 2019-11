L'Udinese perde a Marassi 2 a 1 contro la Sampdoria

GENOVA – Finisce 2-1 il match del Ferraris tra Sampdoria e Udinese, valido per la 13^ giornata della Serie A Tim.

Al 2’ minuto è subito vantaggio bianconero. Jajalo raccoglie un pallone respinto dalla difesa blucerchiata e smista sulla destra per De Maio, traversone del francese che pesca alla perfezione Ilija Nestorovski. Il macedone svetta tra i centrali avversari e di testa spedisce il pallone nell’angolo basso alla destra di Audero. Il Var spegne però presto l’entusiasmo e il Sig. Pairetto annulla il gol per un fuorigioco del centravanti bianconero. All’ 11’ grande occasione per i padroni di casa. Jankto dalla trequarti di sinistra pennella al centro per Ramirez, che colpisce bene ma centra in pieno il palo. Sulla respinta nuovo cross e nuovo colpo di testa, Musso fa suo il pallone. Al 19’ è ancora Ramirez a saltare più in alto di tutti e a raccogliere il cross di Jankto, il colpo di testa viene però intercettato da Gabbiadini che da pochi metri colpisce maldestramente il pallone e spedisce alto. Al 25’ percussione centrale di Jankto che penetra nell’area di rigore e da posizione defilata impegna Musso che non trattiene il pallone. Sulla sfera vagante arriva Ramirez che ci prova in rovesciata e gonfia il lato esterno della rete. Al 28’ però è l’Udinese a passare definitivamente in vantaggio con Nestorovski. Il centravanti recupera con grande caparbietà un pallone sulla trequarti, avanza di qualche metro e dal limite dell’area spedisce il pallone in fondo al sacco con un bel colpo a effetto. Complice una deviazione di Colley. Successivamente nel giro di 5 minuti Ranieri perde ben due uomini per infortunio e doppio cambio forzato già nella prima frazione di gara. A meno di un minuto dalla fine del primo tempo - in pieno recupero - arriva il pareggio della Sampdoria. Troost-Ekong stende Gabbiadini sulla trequarti, sul punto di battuta si presenta lo stesso centravanti blucerchiato che calcia una punizione potente e precisa. Musso non può fare niente e il pallone si infila sotto l’incrocio dei pali.

Nella ripresa al 50’ i bianconeri restano in dieci dopo la seconda ammonizione ricevuta da Mato Jajalo. Al 59’ Ramirez calcia in porta direttamente dalla bandierina, Musso è attento e devia oltre la traversa. Al 66’ scambiano bene Larsen e Nuytinck, l’olandese calcia male dal limite ma pesca Lasagna appostato in area. L’attaccante devia da distanza ravvicinata ma il pallone sibila alla destra del palo. Al 72’ è ancora il Var a mettere il bastone tra le ruote dei bianconeri. Contatto in area tra Troost-Ekong e Quagliarella, il direttore di gara inizialmente sorvola ma dopo aver consultato video e rettifica la sua decisione. Sul dischetto si presenta Ramirez, che lascia immobile Musso e porta in vantaggio i suoi. All’ 89’ ci prova Pussetto da posizione defilata e impegna Audero che blocca il pallone in due tempi. L’ultima occasione dell’incontro è per Nuytinck, che da distanza ravvicinata colpisce di testa ma spedisce sul fondo. Sconfitta per i bianconeri che domenica prossima sfidano la Lazio all’Olimpico.