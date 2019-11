«I valori di Eliseo Dusefante siano d'ispirazione per giovani»

MONTENARS - «I valori che hanno contraddistinto l'azione di Eliseo Dusefante sul territorio devono ispirare i nostri ragazzi a impegnarsi nelle comunità, devono consentire loro di guardare ai bisogni della collettività perché solo nella reciproca cura l'uno dell'altro anche le sfide più difficili si possono superare. Ringrazio l'attuale Amministrazione comunale per aver reso omaggio a un sindaco la cui attività deve essere ricordata e trasferita alle nuove generazioni».

Lo ha detto l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, in occasione dell'intitolazione del centro sportivo nella località di Curmine a Montenars (Udine) ad Eliseo Dusefante, scomparso nel 2008 e ricordato come il sindaco della ricostruzione dopo il sisma del '76.

Grande impegno in un momento di straordinaria drammaticità

«Dusefante ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 1976 al 1985 e - ha affermato Zilli - ha profuso un grande impegno per dare risposte alla popolazione in un momento di straordinaria drammaticità, riservando sempre un'attenzione particolare ai giovani per i quali ha proposto di utilizzare un'area che era diventata deposito delle macerie del terremoto per attività ricreative, sportive ed inclusive. Un'idea lungimirante per consentire ai giovani di continuare a essere comunità».

Una lungimiranza riscontrabile, secondo l'assessore regionale, in una comunità vivace che vede Montenars inserito all'interno di Sportland, «un progetto sostenuto dalla Regione che punta a valorizzare l'economia, il turismo e lo sport regionale e dimostra come, a distanza di 40 anni dal terremoto, ci sia stata la capacità di reinventarsi con nuovi obiettivi; in quest'ottica, Dusefante ha contribuito con il suo entusiasmo ad aprire la strada».