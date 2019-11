Ragazzo di 26 anni trovato senza vita sotto il ponte di Pinzano

RAGOGNA - Il corpo senza vita di un 26enne residente nel Friuli Collinare è stato trovato poco dopo le 23 di domenica 24 novembre sul greto del fiume Tagliamento. Il giovane sarebbe precipitano dal ponte di Pinzano.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per verificare le cause del decesso. E' probabile possa trattarsi di un gesto volontario. All'arrivo dei soccorsi per il giovane non c'era già più nulla da fare. Insieme ai sanitari del 118, sul greto del fiume sono accorsi anche i vigili del fuoco.