Udine come Roma: maxi buca in via Girardini

UDINE - Probabilmente a causa delle forti piogge degli ultimi giorni, in via Girardini è spuntata una maxi buca sullo stile di quelle che sempre più spesso si incontrano nella Capitale. La zona è stata prontamente transennata dagli operai comunali e sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Cafc per le verifiche del caso.

Purtroppo quella di via Girardini non è l'unica buca venutasi a creare in città dopo il maltempo, e le segnalazioni, sui social network si susseguono, accompagnate dall'indignazione dei cittadini.