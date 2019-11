Net toglie in anticipo i bidoni stradali: è polemica

UDINE - Con una settimana di anticipo rispetto all'vvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti (il via è fissato per lòunedì 2 dicembre) la Net ha cominciato la rimozione dei cassonetti stradali. Una scelta che ha sorpreso i residenti, scatenando dure reazioni sui social network e non solo. La gente infatti si chiede dove gettare i rifiuti nei prossimi sette giorni, visto che dalle strade dei Rizzi sono spariti i contenitori per umido, carta, cartone, verde e vetro. Per ora sono rimasti solo i bidoni dell'indifferenziato.

Net ha diffuso un comunicato nel quale annuncia l'avvio del prelievo di 7 mila cassonetti nell'ex seconda circoscrizione: «Il prelievo sarà di tipo progressivo e per zone ed è stato avviato a partire dalle aree meno densamente popolate. Le operazioni si protrarranno indicativamente fino al 7 dicembre. L'ultima tipologia di cassonetti stradali che verrà tolta sarà quella relativa al rifiuto indifferenziato (secco residuo). Già durante questa settimana, per urgenze e conferimenti straordinari di rifiuti, sono attivi e disponibili per le ricezioni, i due centri di raccolta in via Stiria e via Rizzolo».

Net quindi invita i cittadini a rivolgersi alle piazzole ecologiche per il conferimento dei rifiuti. Zone aperte ogni giorno dalle 8 alle 17, la domenica dalle 8 alle 12 solo quella di via Stiria).