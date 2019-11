Confcommercio Udine: Black Friday un’opportunità per le imprese del comparto

UDINE - Confcommercio Udine informa le imprese associate dell’opportunità di sfruttare il traino internazionale dell’evento Black Friday, in programma il prossimo 29 novembre. Un’occasione da non perdere, sottolinea l’associazione, che ha deciso di non sovrapporre quest’anno lo storico appuntamento con Shopping days, confermando invece l’edizione primaverile del fine settimana a prezzi di saldo. Per l’occasione, Confcommercio Udine ha creato una locandina ad hoc che i negozianti potranno esporre al fine di invitare i clienti a scoprire le opportunità di acquisto in occasione del Black Friday.

I numeri sono molto espliciti. Stando ai dati rilasciati dalla società di ricerca GfK, il controvalore del Black Friday 2018 si è aggirato intorno ai 375 milioni di euro (+42% rispetto al 2017), mentre il report di Idealo, portale di comparazione prezzi leader in Europa, riferisce che durante lo scorso Venerdì Nero le ricerche online sono incrementate del 47,6% rispetto al mese precedente, con una crescita delle intenzioni di acquisto sul 2017 pari al 18,4%.

Il boom ha riguardato in particolare le casse altoparlanti (ricerche a +363,9%), gli orologi sportivi (+152,1%), gli aspirapolvere (+148%), i robot da cucina (+141%), tablet e televisori (rispettivamente +119,8% e +108,7%).

Idealo ipotizza che gli utenti tendano quest’anno a cercare prodotti in offerta con uno sconto medio che va dal 12,5% e il 20% su categorie come smartwatch, aspirapolvere e obiettivi fotografici.