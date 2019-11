L’Udinese si consolida brand Ambassador per il Friuli Venezia Giulia

UDINE - Udinese Calcio sarà anche per la prossima stagione calcistica brand ambassador del Friuli Venezia Giulia. PromoTurismo Fvg utilizza la notorietà nazionale e internazionale della squadra friulana come veicolo 'naturale' della destinazione, che il club bianconero già da decenni contribuisce a far conoscere nel mondo, puntando sulla promozione del territorio regionale e delle singole località che ne compongono l’ampia e ricca offerta turistica. Al termine di un primo semestre di collaborazione, Udinese Calcio e PromoTurismo Fvg hanno deciso di continuare e arricchire di contenuti la collaborazione allargando l’accordo a Lignano Sabbiadoro, Grado e Prosciutto di San Daniele. Due le principali novità promozionali per la stagione 2019-2020: la brandizzazione delle felpe dei giocatori e il pullman personalizzato con le eccellenze del Friuli Venezia Giulia. I brand di Lignano Sabbiadoro, Grado e Prosciutto di San Daniele saranno infatti apposti sulle nuove felpe che i giocatori bianconeri indossano nella line-up iniziale delle partite in casa e in trasferta inoltre le due località balneari personalizzeranno anche il pullman che accompagna i giocatori alla Dacia Arena e fuori regione. L’Udinese e i suoi giocatori saranno quindi testimonial in Italia del territorio regionale in occasione di tutte le partite in casa e in trasferta con l’obiettivo di attrarre l’attenzione del mercato interno, dei tifosi provenienti dalle città delle squadre ospiti, ma anche dalle regioni e dai Paesi vicini. Fra le altre attività promozionali, da quest’anno anche il backdrop della zona interviste ai giocatori verrà brandizzato con il marchio Fvg Live che è già presente, insieme alle località del Friuli Venezia Giulia, negli interni dello spogliatoio ospiti, nel tunnel di ingresso dei giocatori in campo e sui maxischermi. Si aggiungono alla promozione sui led bordocampo le terme di Arta Terme, di Grado e Monfalcone, la Strada del Vino e dei Sapori, i poli sciistici della montagna e l’offerta mare della regione con Lignano Sabbiadoro, Grado e Trieste. Ad ogni matchday saranno inoltre organizzate delle attività pre-partita con l’obbiettivo di promuovere eventi e iniziative targate PromoTurismo Fvg.

Saranno nuovamente strutturate anche le tre 'Stadium Experience', esperienze turistiche dedicate agli amanti del calcio e agli interessati e ai turisti. La Dacia Arena Tour ovvero la visita guidata dello stadio in lingua italiana o inglese veicolata all’interno della Fvg Card, è già attiva e si può prenotare tramite l’infopoint PromoTurismo Fvg di Udine (piazza Primo Maggio, Tel. 0432 295972 info.udine@promoturismo.fvg.it). È partita anche l’iniziativa Football&Taste che permette al titolare del biglietto della partita e al possessore dell’abbonamento dell’Udinese di usufruire di diversi vantaggi nelle strutture della Strada del Vino e dei Sapori partecipanti all’iniziativa: una visita in cantina con degustazione gratuita di due calici con uno sconto sull’acquisto di vini e uno sconto, sempre nei ristoranti aderenti. L’offerta vale a partire dai 3 giorni prima ai 3 giorni dopo la data del match allo stadio, non è cumulabile (non è possibile cioè sommare più biglietti per aumentare la percentuale di sconto sui prodotti) ed è utilizzabile una sola volta per struttura. Inoltre, per i titolari del biglietto o di un abbonamento e i loro accompagnatori interessati a scoprire il patrimonio artistico, culturale e il fascino elegante e al tempo stesso conviviale di Udine sono confermati il noleggio gratuito dell’audioguida all’infopoint PromoTurismo Fvg di Udine (piazza Primo Maggio, tel. 0432 295972 info.udine@promoturismo.fvg.it) e l’entrata a costo ridotto all’interno del Museo Diocesano e degli altri musei convenzionati della città. Vantaggio valido sempre a partire da 3 giorni prima a 3 giorni dopo la data del match allo stadio esibendo il biglietto della partita o la tessera del tifoso.

«Un brand, quello dell’Udinese, che per noi è volano a livello nazionale e internazionale delle eccellenze del territorio. La comunicazione delle attrattive di punta della regione come Lignano Sabbiadoro, Grado o Udine e le altre città di cultura e storia, così come le eccellenze enogastronomiche, ad esempio il Prosciutto di San Daniele e l’offerta turistica invernale con Sappada, Zoncolan e tutti i poli sciistici, diventa attraverso questo brand, immediata. Da qui l’ulteriore idea di quest’anno della brandizzazione delle felpe dei giocatori e della personalizzazione del pullman che accompagna i giocatori alla Dacia Arena, ma soprattutto in tutta Italia» dichiara Lucio Gomiero, direttore generale di PromoTurismo Fvg.

«E’ per noi motivo di grande soddisfazione proseguire la partnership con PromoTurismo Fvg. Dal primo giorno si è sviluppata una grande sintonia tra i due team di lavoro e ciò ha permesso di realizzare una serie di importanti iniziative. Si proseguirà su questa strada con l’obiettivo e l’ambizione di promuovere le località del Friuli Venezia Giulia in Italia e nel mondo. Tengo inoltre a sottolineare come Dacia Arena si dimostri una grande risorsa per il territorio e volano di sviluppo anche in ambito turistico. La Serie A e le partite tra squadre nazionali che vi vengono disputate, così come i tanti eventi organizzati durante l’anno nel suo meeting center, garantiscono un flusso costante di presenze con importanti ricadute economiche», dichiara Franco Collavino, direttore generale di Udinese Calcio.