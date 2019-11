L’arte del Galles e del Friuli a confronto a Suns Europe

UDINE – Non si sono mai viste né conosciute, Judith Musker Turner, artista e poetessa gallese, e Lucia Pinat (Lussia di Uanis) del collettivo femminile «Sottane poetiche», ma da anni conducono lo stesso progetto artistico: cucire parole e poesie sui propri vestiti. Le due artiste si incontreranno per la prima volta a Suns Europe - organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana con il sostegno finanziario della Regione Fvg, dell'ARLeF, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, e della Fondazione Friuli, con il patrocinio del Comune di Udine, del Consiglio d’Europa e del NPLD – e realizzeranno un abito con versi friulani e gallesi.

TESSUTI E POESIA – Tra un verso recitato e una gugliata di filo - da Lino's&Co, a Udine, il 29 novembre alle 18 - si potrà vedere all’opera queste artiste-artigiane, mentre ricamano parole friulane e gallesi. È prevista anche l’esposizione di alcune delle loro opere. «Lo sviluppo di un processo artistico che ha facilitato una stretta e significativa correlazione tra le fasi del componimento poetico e la creazione di un tessuto «indossabile», offre nuovi ed entusiasmanti modalità per analizzare, in modo sistematico, quegli aspetti della letteratura che per tradizione vengono considerati soggettivi, come l’emozione e il gusto», ha spiegato Turner che ha anche sottolineato come «poiché questo lavoro si concentra sull'esperienza incarnata, esplora come le nostre esperienze uniche possono essere comunicate e condivise», così come avverrà a Suns Europe.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - A seguire, alle 20.30, al cinema Centrale sarà presentato al pubblico in prima assoluta, «Predis. La nazione negata», nuovo lavoro di Massimo Garlatti-Costa. Alle 21, tutti allo Yardie di Pradamano, per la «Fieste di benvignût» di Suns Europe che terminerà il 30 novembre con una giornata ricca di appuntamenti. Per il gran finale, anche quest’anno, ci sarà un concertone al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dalle 21 (i biglietti sono già disponibili in prevendita online, al Giovanni da Udine oppure nei punti vendita autorizzati, qui l’elenco.

Tutto il programma e le info sono su www.sunseurope.com e sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’.