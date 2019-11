UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 28 novembre, prevede cielo in prevalenza nuvoloso, anche coperto a est, dove saranno più probabili piogge in genere moderate e intermittenti, possibile anche qualche temporale.

Possibili nevicate, specie su Alpi e Prealpi Giulie oltre i 1.400 metri circa. Possibili foschie o nebbie di notte e al mattino, specie in pianura e nelle valli. Sulla costa vento da sud-ovest debole o moderato.