Incivili in azione al parco Moretti: pollo spennato lasciato su una fontana

UDINE - Incivili in azione al parco Moretti di Udine, dove oltre a una serie di rifiuti gettati a terra, è stato trovato un pollo spennato infilato nel pomello di una delle fontane presenti nell'area verde. Non è la prima volta che la zona diventa luogo di sfogo per i maleducati, ma questa volta si è superato il segno.

A segnalare l'episodio è l'associazione Consumatori Attivi, che lega l'azione all'vio imminente del sistema di raccolta rifiuti 'casa per casa'. "Se non siete d'accordo con il nuovo sistema casa per casa di raccolta rifiuti che ha tante criticità venite alla manifestazione che si terrà il 30 novembre in via Podgora e il 2 dicembre in piazzetta Lionello a Udine alle 10. Non sporcate la città che e' bene di tutti!"