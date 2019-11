Dalla Regione 1 milione euro per un Fvg 'plastic free'

UDINE - «Il nostro obiettivo è quello di avere un Friuli Venezia Giulia plastic free. Per questo, nella prossima legge di Stabilità andremo a stanziare risorse importanti, pari a oltre 1 milione di euro per il 2020». L'annuncio è stato fatto dall'assessore alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, a margine della firma della lettera d'intenti tra Regione, Arpa ed enti di gestione dei rifiuti per una comunicazione coordinata in tema di sostenibilità.

«Con il supporto di tutti i soggetti coinvolti - ha aggiunto Scoccimarro - dobbiamo diffondere in modo efficace le buone pratiche per migliorare i livelli di raccolta differenziata e per ridurre la produzione generale di rifiuti. Buone pratiche - ha spiegato l'assessore - che devono coinvolgere soprattutto i giovani, dai più piccoli che frequentano le scuole materne fino a quelli che vanno all'università». «La sottoscrizione di questa lettera di intenti - ha evidenziato Scoccimarro - arriva dopo un intenso lavoro di squadra avviato, all'inizio del 2019, dalla direzione regionale Ambiente e da Arpa. Un primo frutto è la creazione del logo '#EcoFvg-Una regione sostenibile' che sarà utilizzato dai partner dell'iniziativa in tutti i progetti di comunicazione».

«Ogni anno affronteremo una tematica ambientale in piena coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Nel 2020 lanceremo la campagna 'Usa la plastica responsabilmente' che - ha specificato l'assessore - faremo conoscere in tutto il Friuli Venezia Giulia attraverso diversi strumenti. Il mio auspicio è che questo salto di qualità nella comunicazione venga esteso anche ad altri settori, a partire da quello dell'energia. Bisogna far conoscere maggiormente tutti gli strumenti che la Regione mette in campo - ha concluso Scoccimarro - per incentivare l'utilizzo di mezzi sempre meno impattanti».