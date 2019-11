UDINE - «La qualità della sanità passa anche attraverso la comunicazione ai cittadini delle eccellenze e delle buone prassi che qualificano il sistema della salute e ne caratterizzano l'offerta». Lo ha affermato a Udine il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo al convegno su «La tutela della salute in Friuli Venezia Giulia - Buone pratiche tra rischio sanitario e sicurezza del paziente», organizzato dal Difensore civico regionale.

Riccardi ha evidenziato il ruolo di Garante della Salute affidato al Difensore civico, Arrigo De Pauli, vero e proprio trait d'union tra cittadini e istituzioni. «Questa figura - ha spiegato il vicegovernatore - è molto importante in un momento non facile della nostra società che viaggia a velocità esponenziale. Le conquiste della ricerca arrivano una dopo l'altra, ma spesso il cittadino si sente escluso dal ruolo che deve avere nel conoscere tutto ciò che lo riguarda in fatto di salute, minando una fiducia nel sistema sociosanitario che, di conseguenza, va rafforzata e garantita».

A questo proposito, il vicegovernatore ha confermato quanto «la Regione è attenta nei confronti delle esigenze dei cittadini in un settore essenziale come la salute, dove è fondamentale l'appropriatezza delle cure».