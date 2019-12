Che tempo farà lunedì 2 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 2 dicembre, prevede Nella notte e di primo mattino precipitazioni da abbondanti ad intense, specie a est dove potranno essere localmente anche temporalesche, con neve in montagna oltre 800-1.000 metri circa e con vento da sud sostenuto sulla costa e in quota.

In giornata miglioramento a partire dall'alta Carnia e da ovest, che si estenderà poi nel pomeriggio a tutte le zone, con Bora forte sulla costa e residue nevicate fino a fondovalle nel Tarvisiano. In serata farà più freddo.