"Music Make. Solo Improvised Music”: arriva Giorgio Pacorig

UDINE - Giunge al terzo appuntamento la rassegna musicale del MAKE dedicata al jazz e incentrata sulla libera improvvisazione, dal titolo "Music Make. Solo Improvised Music». A presentare la serata con il pianista-tastierista Giorgio Pacorig (ingresso libero), giovedì 5 dicembre, alle 21, nella galleria di via Manin 6/a a Udine, ci sarà Daniele D'Agaro.

PACORIG - Nato il 25 marzo del 1970, Giorgio Pacorig inizia a suonare il pianoforte all’età di otto anni. Diplomato in pianoforte al conservatorio «G. Tartini» di Trieste, nel 1991 partecipa ai seminari di «Siena Jazz», nel 1993 prende parte a un workshop tenuto da Muhal Richard Abrams e Roscoe Mitchell a Trento. Dal 1989 svolge un'intensa attività sia come pianista-tastierista che come compositore, dando vita a numerose formazioni musicali che spaziano dal jazz alla musica elettronica, dalla musica per film alla musica improvvisata e collabora con numerosi musicisti di varia estrazione e provenienza. Tutte queste esperienze lo portano a suonare negli «spazi musicali» più vari, dai jazz clubs ai centri sociali, dalle rassegne di teatro ai festival jazz, sia in Italia che all'estero. Ha al suo attivo una cinquantina di incisioni discografiche sia come leader che come session man.

INFO - www.makepalazzomanin.it | info@makepalazzomanin.it |