In Fvg debutta la 'Tribù dei mille', evento che Despar ha regalato ai suoi clienti

UDINE - Una serata davvero speciale quella che ha visto mille persone (i posti erano riservati ai primi mille clienti che si iscrivevano) partecipare all’evento che si è svolto il 29 novembre nei padiglioni della Fiera di Udine. La Despar Tribù è la app, gratuita e aperta a tutti, creata per permettere a clienti e colleghi di risparmiare e restare sempre aggiornati sulle iniziative promosse dai punti di vendita Despar, Eurospar, Interspar del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, le regioni dove il marchio dell’abete è gestito da Aspiag Service. E proprio per gli utenti della app Despar Tribù è stata organizzata la 'serata più pazzesca dell’anno'; clienti e colleghi di Despar hanno vissuto una serata all’insegna del divertimento e del coinvolgimento, costituendo una community nella community in cui hanno potuto vedere da vicino tutte le nuove iniziative firmate dalla Tribù: non da spettatori passivi, ma come attori protagonisti.

Giochi, cibo, musica, intrattenimento: questi gli ingredienti principali di quella che è stata una serata memorabile e sicuramente unica nel suo genere, proprio per l’idea che ne è all’origine: quella di un’azienda che si avvicina al cliente e lo rende partecipe e protagonista delle sue attività e iniziative. «Siamo molto felici e orgogliosi di aver realizzato questo evento, la Tribù dei Mille, che ci ha permesso di avvicinarci ancora di più ai nostri clienti e di renderli veri protagonisti della serata», ha dichiarato Fabio Donà, direttore marketing di Despar. «E’ stata un’occasione per entrare ancora di più in contatto con il territorio in cui operiamo, di sostenerlo e di conoscerlo da un punto di vista completamente nuovo e diverso, anche attraverso il divertimento e l’intrattenimento».

A condurre la serata dedicata ai mille clienti l’attore livornese Paolo Ruffini e la show girl brasiliana Juliana Moreira, assieme alle mascotte di Despar Pino e Pina. L’evento è cominciato alle 18, con un aperitivo, con drink, food e musica. Ad animare la serata anche una sfida che ha avuto, naturalmente come tema il cibo. E non solo di cibo si è parlato, ma anche di argomenti oggi più che mai sentiti e attuali; la sostenibilità, gli impatti ambientali, l’alimentazione corretta: tematiche che sono state affrontate in modo divertente, coinvolgente e dinamico, in perfetta armonia con il clima e lo spirito dell’evento.