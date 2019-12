Scontro frontale tra un'auto e un camion: muore un 22enne

BERTIOLO - Un ragazzo di 22 anni, Lorenzo Viscardis, è morto nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 95, più nota come Ferrata, all'altezza di Bertiolo. La vittima è il nipote del sindaco Eleonora Viscardis.

Il giovane era alla guida di un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata in maniera frontale contro un camion proveniente dalla direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo e per il 22enne non c'è stato nulla da fare. La vettura è finita nel fosso, mentre il camion in una canaletta. L'autista del mezzo pesante è stato portato in ambulanza in ospedale.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono accorsi Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia locale di Codroipo, trovandosi di fronte una scena straziante, con pezzi di carrozzeria sparsi per decine di metri attrono al luogo dell'impatto.