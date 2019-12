La piazza dell’Avvento inaugura a Malborghetto-Valbruna

MALBORGHETTO-VALBRUNA – Un grande albero Natale, sagome in legno intagliate e dipinte a mano dall’artista Marina Gioitti (già autrice del percorso Animalborghetto). È questo che si troveranno davanti coloro che, sabato 7 dicembre, sceglieranno Malborghetto-Valbruna per trascorrere una giornata all’insegna del Natale. Dalle 18 è prevista l’inaugurazione della piazza dell’Avvento (grande novità del 2019), con l’accensione dell’albero, accompagnata da musica tradizionale dell’ensemble di ottoni della Musikschule di St. Stefan im Gailtal. Ma la magia del Natale, fatta di luci, colori, tradizioni, sarà di casa a Malborghetto-Valbruna fino al 5 gennaio grazie alle molte attività in programma: dal calendario dell’Avvento, passando per Feiern…a tavola, fino ai concerti, eventi e laboratori dedicati ai più piccoli. Tutto a ingresso gratuito. (info@visitvalcanale.it, www.visitvalcanale.it, 0428.64970).

© Riproduzione riservata