Carambola tra tre auto: morta una persona

NIMIS - Ennesima tragedia della strada in Friuli. Un grave incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 4 dicembre tra Nimis e Tarcento, all'altezza della località di Pradandons. Poco dopo le 7 del mattino a scontrarsi sono state tre automobili, causando la morte di una persona classe 1980.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 insieme ai Vigili del Fuoco. E' probabile che tra le cause del sinistro ci sia il ghiaccio formatosi sulla carreggiata in seguito al brusco abbassamento delle temperature. Ci sono anche due feriti, portati in ospedale per le cure del caso.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++