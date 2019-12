Mara Navarria a Udine per l’Asu international training camp

UDINE – Sarà una fine d’anno da ricordare quella della sezione scherma dell’Associazione Sportiva Udinese: dal 27 al 31 dicembre, infatti, la campionessa del mondo di spada 2018, la friulana Mara Navarria, assieme ad Andrea Lo Coco, preparatore fisico specializzato sulla scherma, saranno a Udine, al PalaFiditalia, per l’Asu international training camp di spada (info e prenotazioni: 0432.541828, 366.5675188, scherma@asu1875.it). «È una proposta di gran qualità – ha ricordato il presidente di Asu, Alessandro Nutta – Siamo felici di avere ospiti per ben cinque giorni due personalità di così alto profilo sportivo. Speriamo che questa novità del 2019 sia solo la «puntata zero» di una lunga serie. La nostra intenzione è infatti quella di aprirci sempre più ai meeting internazionali anche nella scherma, come già da tempo facciamo in altre discipline agonistiche».

EPEE CAMP - Fra le novità, non solo l’iniziativa, ma anche la modalità scelta per organizzare l’allenamento: «Abbiamo deciso di strutturare il camp secondo una formula internazionale, diversa da quella solitamente adottata in Italia. - ha spiegato Lo Coco, entrando nel dettaglio – Cominceremo il pomeriggio del 27, attorno alle 16. Avremo una prima fase di riscaldamento e poi cominceremo a tirare. Nei giorni seguenti gli allenamenti saranno divisi in due fasi. Al mattino (dalle 9.45 alle 12) ci occuperemo della parte «fisica» e del coordinamento. Dopo la pausa pranzo (dalle 13 alle 16) si darà spazio agli assalti. Conclusa la parte sportiva, gli atleti, che prevediamo arriveranno non solo da fuori regione, ma anche dall’estero, avranno la possibilità di visitare il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia». Il camp, aperto agli schermidori dai 14 ai 20 anni: «sarà una grande occasione di confronto, sia dal punto di vista tecnico che degli assalti. – ha sottolineato Gabriele Parmeggiani, consigliere Asu, delegato alla scherma - Considerata la presenza di Mara e Andrea – ha concluso – i ragazzi avranno modo di cogliere numerosi spunti sulla loro preparazione e farne tesoro anche per il futuro». Assieme a Navarria e Lo Coco all’international training camp (con possibilità di iscriversi a tutte le giornate o anche solo a una, con la formula «day camp») sarà presente anche il tecnico dell’Asu Fulvio Floreani.

EPEE & FOIL CAMP – Non è tutto. Perché così come si concluderà il 2019, si aprirà il 2020. Dal 2 al 5 gennaio, infatti, sarà possibile proseguire gli allenamenti con la spada e iniziare quelli con il fioretto, con il supporto tecnico di Fabio Zannier dell’Asu, oltre che, ancora, di Fulvio Floreani alla spada e Andrea Lo Coco per la preparazione fisica. Questo secondo appuntamento, altrettanto ricco e impegnativo è pensato per consentire ai giovani atleti di prepararsi alla Gara di Coppa del Mondo Under20 che si disputerà da sabato 4 a lunedì 6 gennaio al Palaindoor Ovidio Bernes di Udine, dove saliranno in pedana i migliori giovani talenti del fioretto e della spada mondiali.

Info e prenotazioni: 0432.541828 | 366.5675188 | scherma@asu1875.it |