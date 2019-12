Terza corsia, autostrada chiusa per 4 ore nella notte tra giovedì e venerdì

SAN GIORGIO DI NOGARO - Si susseguono a ritmo serrato gli interventi per concludere la terza corsia nel terzo lotto (Alvisopoli-Gonars) in A4.

Il prossimo lavoro in programma è il getto della soletta sull’impalcato del nuovo cavalcavia di svincolo a San Giorgio di Nogaro. Un lavoro che richiederà una chiusura breve della A4 – quattro ore – dalla mezzanotte di giovedì 5 alle 4 del mattino di venerdì 6 dicembre nel tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana verso Venezia. Chiusa, quindi, l’entrata di San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia.

Il lavoro interesserà anche una piccolissima porzione di carreggiata in direzione Trieste, carreggiata che resterà aperta ma, per bypassare l’area di cantiere, chi è diretto a Trieste dovrà uscire a San Giorgio e rientrare al medesimo casello per poi proseguire.