UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 5 dicembre, prevede cielo in genere sereno; sulla costa al mattino soffierà Bora moderata, poi in attenuazione. Dal pomeriggio possibile formazione di nubi basse su bassa pianura e costa.

Di notte e al mattino marcata inversione termica nelle valli, con probabili nebbie in Valcellina e nel Tarvisiano, in dissolvimento in giornata; zero termico a ben 3.000 metri di quota!