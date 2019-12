Le 'sardine' pronte a invadere Udine: evento di piazza il 13 dicembre

UDINE - Le sardine 'anti-Salvini' arrivano in Friuli. Dopo la prima apparizione a Monfalcone, con 3 mila persone portare in piazza, ora l'obiettivo è riempire le strade di Udine. C'è già una data: venerdì 13 dicembre dalle 18.30 alle 20.30.

L'annuncio è stato dato sul gruppo Facebook '6000 Sardine Fvg': «Sardine belle, da Tarvisio a Lignano, da Pulfero a Porcia... da Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia, abbiamo bisogno di voi. Come potete immaginare e come avete constatato voi stesse, dopo il successo di Monfalcone, la stampa, la politica, le associazioni e la cittadinanza tutta, attende il prossimo appuntamento in piazza».

Il movimento si sta organizzando per le autorizzazioni, ma l'obiettivo è riuscire a ottenere la disponibilità di piazza Libertà. Vedremo quale sarà la risposta della gente friulana. L'ultimo a riempire una piazza in città fu Beppe Grillo in piazza Venerio qualche anno fa.