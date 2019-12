Furti a ripetizione in piazzale Osoppo

UDINE - Raid dei ladri in un condominio di piazzale Osoppo. A essere presi di mira, giovedì 5 dicembre, sono stati tre appartamenti attorno alle ore 13. Rubati gioielli e oggetti preziosi in uno di questi, con i colpi che sono sfumati negli altri due.

In uno dei casi una donna si è ritrovata a tu per tu con una delle ladre, che si è data subito alla fuga. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno esaminando anche le immagini di videosorveglianza per identificare i furfanti.