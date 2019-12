Le montagne del Friuli Venezia Giulia sbarcano su Viva RaiPlay!

UDINE - Grandi novità nelle campagne di comunicazione di PromoTurismo FVg per la stagione invernale 2019-20. La principale news riguarda la promozione delle montagne del Friuli Venezia Giulia all’interno della trasmissione Viva RaiPlay! condotta da Fiorello. Dal 9 al 29 dicembre, infatti, una clip emozionale sulle principali località montane delle Alpi Giulie e Carniche anticiperà la trasmissione del primo varietà della storia della televisione ad andare in onda in diretta su una piattaforma multimediale streaming.

Un’autentica svolta per il mondo della televisione che consente di seguire Fiorello su ogni tipologia di dispositivo connesso ad una rete internet, dallo smartphone al tablet, dal pc alla smart tv, permettendo a chiunque di guardare la trasmissione in qualsiasi luogo e a qualsiasi orario sfruttando la app RaiPlay. La fruibilità del prodotto ad un pubblico variegato associata al successo della trasmissione, ha spinto PromoTurismo Fvg a credere in questo nuovo prodotto televisivo che spinge i telespettatori all’azione. Lo spot promozionale di 30 secondi partirà in automatico ogni volta che un utente schiaccerà il tasto play della trasmissione obbligandolo a gustarsi lo spot sulle montagne del Friuli Venezia Giulia per almeno 15 secondi e se lo spettatore sarà interessato potrà subito collegarsi alla pagina ufficiale di PromoTurismo Fvg dove troverà tutte le informazioni riguardanti la stagione invernale 2019-20.

La compagna sulla trasmissione di Fiorello ha come obiettivo quello di raggiungere un pubblico generalista attento alle novità e pronto a scoprire attraverso la rete nuove opportunità. Non a caso la pubblicità su Viva RaiPlay! è stata programmata per tutto il mese di dicembre ovvero nel periodo di lancio della stagione invernale delle montagne friulane.

Altra importante novità dell’inverno 2019-2020 sarà la trasmissione di alcuni spot promozionali delle località montane del Friuli Venezia Giulia nei principali cinema del Nord-est. L’obiettivo in questo caso è quello di puntare a raggiungimento di nuovi turisti provenienti dalle regioni limitrofe mettendo in risalto in particolare le tariffe convenienti dei poli sciistici friulani.