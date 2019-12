Evacuazione degli impianti di risalita: esercitazione del Cnsas

FORNI DI SOPRA - In anticipo sui tempi consueti, grazie agli eccezionali apporti di neve dell’ultimo mese, la stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino e Speleologico ha effettuato il 30 novembre l’esercitazione annuale invernale di evacuazione degli impianti di risalita a fune sulle seggiovie di Promoturismo Fvg. I

tecnici del Soccorso Alpino e speleologico hanno effettuato la calata a terra e la messa in sicurezza dei passeggeri trasportati in seggiovia. La simulazione ha incluso quest’anno, tra le varie manovre previste, anche un particolare e innovativo sistema di calata dall’alto di bambini molto piccoli (da 0 a 12 mesi). L’innovazione consiste nel sistemare i piccoli all’interno di un contenitore imbottito, dotato di imbracatura interna e di una finestrella mentre fino allo scorso anno il bambino veniva lasciato in braccio al genitore e calato assieme allo stesso. Un’altra novità è stata l’inclusione del soccorso ai cani, la cui presenza assieme ai padroni è sempre più frequente.

Per il soccorso su impianti di risalita - le esercitazioni del Soccorso Alpino e Speleologico avvengono su ogni comprensorio sciistico annualmente - i tecnici risalgono il pilone più vicino e con l'aiuto di una corda, manovrata da terra da un altro soccorritore, si spostano con un sistema a carrucola lungo i cavi passando da un sedile all'altro e calando a terra man mano le persone bloccate. Le operazioni, a cui hanno partecipato una decina di volontari del Soccorso Alpino e Speleologico di Forni di Sopra, si sono svolte sotto la supervisione dell'istruttore regionale e guida Alpina Paolo Sbisà che ha aggiornato i volontari su alcuni aspetti tecnici e ha supervisionato le manovre e alla presenza del responsabile del polo di forni di Sopra di Promotur Francesco Pacilé.