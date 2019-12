«Juliagraf esempio virtuoso di innovazione»

PREMARIACCO - «Un plauso al percorso lungo 40 anni per un'impresa che ha fatto della ricerca e dello sviluppo un elemento cardine della propria attività, tanto che quotidianamente vengono testate decine di nuovi materiali e avanzate tecniche di stampa, e che è stata certamente capace di innovarsi e rinnovarsi in un comparto altamente competitivo». Lo ha indicato l'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, a margine dei festeggiamenti per il quarantennale di Juliagraf, l'azienda di Premariacco (Udine) attiva nella stampa di etichette per il settore food and beverage che vanta oltre 4mila clienti in Italia ed all'estero.

«Juliagraf - ha proseguito Bini - è stata in grado di trasferire l'innovazione nel processo produttivo e di affrontare le nuove sfide. L'Amministrazione regionale guarda con attenzione alle realtà imprenditoriali come questa, capaci di rispondere con successo alle sollecitazioni del mercato sempre più complesso e concorrenziale e si adopera con normative e risorse per sostenerne gli investimenti e la crescita». Un particolare aspetto sottolineato da Bini ha riguardato proprio l'innovazione tecnologica, considerata «una necessità per il nostro sistema imprenditoriale se vogliamo vincere le sfide in un mercato globale».

«La Regione - ha concluso l'esponente della Giunta Fedriga - sta mettendo in atto una serie di misure, fra le quali l'incremento dei canali contributivi e la rivisitazione degli strumenti finanziari, per essere sempre più vicina alle imprese del nostro territorio e fare in modo che il Friuli Venezia Giulia sia sempre più attrattivo per gli investimenti. Il prossimo anno, ad esempio, con due bandi a favore dell'innovazione delle nostre imprese saranno immessi circa 16 milioni di euro».