Scontro tra due auto in via Liguria: ferita una donna di 80 anni

UDINE - Incidente stradale, nella mattinata di sabato 7 dicembre, tra via Liguria e via Fermo Solari. Una donna di 80 anni è rimasta ferita in modo grave, ed è stata trasportato all'ospedale di Udine per le cure del caso.

A scontrarsi, poco prima delle 12, sono state due vetture: una Lancia Y condotta da un 42enne residente a Faedis, e una Peugeout 208 con alla guida una 51enne. Da quanto riferito dalla Polizia locale di Udine, giunta sul posto per i rilievi, la Lancia proveniva da via Liguria diretta verso Godia quando, all'intersezione con via Solari, si è scontrata con l'altra auto. Le cause sono in corso di accertamento.

Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco per liberare dalla lamiere dell'auto l'80enne, passeggera della Peugeot.