A Minute on your Lips : Natale con i NuVoices Project!

UDINE - Per questo Natale 2019 i NuVoices Project del Maestro Rudy Fantin ci regalano «A minute on your lips», video registrato-prodotto-mixato tutto made in FVG e che in pochi giorni ha già ottenuto qualche migliaio di visualizzazioni!

«Amo da sempre la musica vocale e adoro i Take 6, The Swingle Singers, The Singers Unlimited.Quest’anno poi ho assistito ad un bellissimo concerto al Giovanni da Udine dei The Real Group e mi ha colpito questo brano. Lo abbiamo studiato e registrato per portare i nostri auguri di Natale per il 2019!». lo introduce così, con una certa soddisfazione il Maestro, dopo il successo del video dello scorso anno a cui hanno partecipato tantissimi amici.

«The NuVoices Project sono la mia estensione armonica vocale - aggiunge RF - e fonte di riflessioni su molti punti non necessariamente musicali. Dalla nascita stiamo crescendo sia a livello personale che musicale, verso quale direzione non saprei (a dire il vero!), ma sicuramente la valorizzazione dei singoli, il pari impegno di tutti, il grande rispetto per la musica e questo prima ancora dell’esibizione, sono i cardini del nostro viaggio! Non si potrebbe realizzare tutto questo senza l'aiuto di Valeria e Tiziana Moccia, Arianna Campeotto e l’appoggio meraviglioso della Groove Factory. Ho deciso di valorizzare ulteriormente le voci della formazione optando per il set piano e voci, dove strumenti non consoni al luogo non han senso di esprimersi. Al contrario in piazze come Monfalcone e Mestre saremo con band al completo! Il 14 a Faugnacco e il 4 gennaio all'ex Convento di San Francesco (con l’ aiuto dell’ Associazione CEM di PN) realizzeremo dei concerti a favore della ricerca sulla «Sindrome di Rett» (RTT) che è una rara patologia neurologica dello sviluppo e colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminile. Nella data del 4 gennaio porteremo a Pordenone per la prima volta lo spettacolo musicale e teatrale «Santa Claudio is Coming to Town», che vede protagonista sul palco l'attore Claudio Moretti assieme ai NuVoices! Grazie ai NuVoices, a Luca Zanon, Giovanni Molaro, Gaia Aprato, Carlo Amendola, Simone Gerardo, Stefano Palaferri, Kevin Miozzo e Marco Gariazzo per tutto ciò!"

INFO - www.thenuvoicesproject.com