Famiglia di tre persone intossicata dal monossido di carbonio

UDINE - Una famiglia di tre persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Il fatto è accaduto lunedì sera, verso le 23.30, in via Buttrio, a Udine. Padre, madre e figlio sono stati soccorsi dal personale del 118 e dai vigili del fuoco e trasportati con urgenza all'ospedale di Udine. Da qui, nella notte, sono stati trasferiti a Cattinara per il trattamento in camera iberbarica.

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato la fuoriuscita del monossido. Potrebbe essersi trattato di un malfunzionamento nell'impianto di riscaldamento. Sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco.