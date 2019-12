Le 'sardine' spuntano anche a Udine: venerdì flashmob in piazza XX Settembre

UDINE - Venerdì 13 dicembre un importante appuntamento e momento d'incontro si terrà nella città di Udine: '6000 Sardine Fvg' annuncia con orgoglio che il flashmob che ha riscosso così tanto successo a Monfalcone e già in moltissime città d'Italia, approderà in piazza XX settembre alle ore 18.30.

«Sarà un modo per ritrovarsi chiunque è benvenuto, in una città che ha fatto da sempre della diversità un valore e che è tra quelle, in Italia, ed essere stata insignita della medaglia d'oro per la Resistenza. Sarà una piazza colorata, gioiosa e pacifica, quella di venerdì, accompagnata da letture e momenti festosi, una manifestazione che possa portare in piazza tutte le sensibilità che si ritrovino nei valori delle sardine», dichiarano Anna Facchini e Sofia Giunta, tra le organizzatrici assieme a un gruppo nutrito di organizzatori di tutte le età.

«C'è molto entusiasmo, sul gruppo regionale, e tanta attesa - aggiungono -. Speriamo che questa occasione possa essere un momento collettivo importante, per la città, e possa riportare al centro i valori dell'inclusione, della solidarietà, e mettere ai margini il clima d'odio che da molti anni i cittadini, non solo di Udine e della nostra regione, sentono come pervasivo. Vorremmo che l'odio, online e offline, potesse essere estinto: anche da parte degli amministratori locali e della politica: sono necessarie risposte positive, genuine e inclusive, non basate sulla negazione dell'altro».

In questi giorni gli organizzatori stanno preparando il programma della manifestazione, promuovendo l'evento e organizzando i trasporti oltre a gestire pagina e gruppo ufficiali '6000sardinefvg', moderando e comunicando con i membri.