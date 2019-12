Bluenergy Group illumina il Natale di Udine

UDINE – Bluenergy Group, in collaborazione con il Comune, ha acceso la 'magia del Natale', illuminando la zona di Borgo Stazione a Udine, nel piazzale antistante la stazione centrale dei treni e lungo via Roma, in una delle aree periferiche della città, al centro di una grande trasformazione sociale.

Ricreando un gioco di luci moderno e coinvolgente, Bluenergy ha installato due grandi stelle nel piazzale della stazione che rappresentano l’inizio di una lunga scia di luce che abbellisce Via Roma per tutto il periodo natalizio, facendo respirare anche in quest’area della città la magia e l’atmosfera avvolgente del Natale.

Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha commentato: «La decisione di Bluenergy di illuminare a spese proprie via Roma è encomiabile non solo perché dimostra l’attenzione dell’azienda per il territorio da cui proviene ma anche e soprattutto perché valorizza una zona della città, quella di Borgo Stazione, che più di altre ha dovuto fare i conti con le problematiche legate alle nuove dinamiche sociali e che merita di tornare a misura di famiglia e ritrovare la sua tranquillità. Un grazie, quindi, a questa giovane e ambiziosa realtà per la sensibilità che sta dimostrando nei confronti della città di Udine».

«Per il quarto anno consecutivo – ha detto Alberta Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy Group – abbiamo voluto contribuire ad accendere la magia del Natale a Udine, illuminando una delle zone meno centrali della città. La vicinanza e il radicamento sul territorio sono due valori fondamentali su cui Bluenergy ha improntato il proprio percorso di crescita. Questa iniziativa si inserisce proprio in questa prospettiva, a ricordarci l’importanza dell’energia che entra nella nostra vita quotidiana».