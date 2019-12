Sabato e domenica Tarvisio diventa capitale delle arti marziali

TARVISIO - Sono attesi grandi maestri al raduno invernale pre natalizio del settore Karate, Ju jitsu e difesa personale in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre a Tarvisio. Una due giorni che vedrà la partecipazione di oltre 500 appassionati.

Sabato sarà protagonista il ju jitsu di Holliwod con il maestro Antonio La Salandra, già formatore delle guardie svizzere e consulente per i film di Keanu Reaves, ospite amico del maestro Marco Cavalli con cui collabora in progetti internazionali.

Successivamente entraeranno in scena i maestri storici del Karate tradizionale Nord est con le loro scuole: Andrea Buttazzoni, Giovanni Di Meglio, Bruno Vendramini con al seguito oltre 400 allievi. Ospite speciale Spartaco Bertoletti, uomo di riferimento mondiale per l'arte marziale e in particolare il ju jitsu.

Presenti anche docenti nazionali: David Gobbi, Roberto Veronese, Diego Gruer, Davide Stivanello, Riccardo Veronese, Giancarlo Koliastisis. L'organizzazione è a cura del presidente di Cisa asd Andrea Cainero, da anni impegnato nei grandi eventi dell'arte marziale.