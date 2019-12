Capodanno a teatro con Anà-Thema e la 'Famiglia Addams'

OSOPPO - La compagnia teatrale, forte del grande successo delle passate edizioni, ripropone la formula del 'Capodanno a Teatro' all’insegna di spettacoli per tutta la famiglia accompagnati da giochi, festa e l’immancabile brindisi di mezzanotte

Come ormai tradizione, la decima per essere precisi, l’appuntamento per festeggiare in modo originale e divertente lo scoccare della mezzanotte approda sul palcoscenico del teatro della Corte di Osoppo per divertire i sempre più numerosi spettatori che, anno dopo anno, confermano e richiedono, di salutare l’anno nuovo a teatro con Anà-Thema.

Quest'anno gli Addams replicheranno su due palcoscenici. La notte del 31 dicembre con uno spettacolo nuovissimo sarà in scena al Teatro della Corte di Osoppo dalle ore 21.45 e proseguirà fino a mezzanotte, dove dopo il brindisi la serata proseguirà con un dolce buffet e festeggiamenti. Il pomeriggio del 1 gennaio invece lo spettacolo replicherà al Teatro di Povoletto alle ore 16.45 e si concluderà con una merenda insieme ai personaggi.

Lo spettacolo racconterà una nuova avventura della Famiglia più strampalata e divertente del mondo ...e tra attimi esilaranti, giochi con il pubblico e momenti di divertente paura, i protagonisti Morticia, Gomez, Zio Fester, cugino It, Mercoledì e Pugsley, l’altissimo Lurch e l’irriverente Mano vi condurranno nel nuovo anno!

Lo spettacolo del 31 accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, divertendolo anche con giochi a premi interattivi e, dopo il conto alla rovescia degli ultimi istanti del 2019, gli attori brinderanno tra i presenti per festeggiare il nuovo anno. La nottata proseguirà con buffet e festeggiamenti. La formula del 'Capodanno a Teatro' è un modo originale per passare una serata in compagnia di amici, divertendosi e assistendo a uno spettacolo di qualità.

Il costo dei biglietti è:

31 dicembre ore 21.45 Teatro di Osoppo, € 28 intero, € 18 ridotto (under 18) compreso spettacolo, brindisi di mezzanotte e dolce buffet

1 gennaio ore 16.30 Teatro di Povoletto, € 20 intero, €15 ridotto (under 18) compreso spettacolo e merenda

Per informazioni e prenotazioni: 04321740499 – 3453146797, info@anathemateatro.com