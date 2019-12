Con l'arrivo della neve tutti aperti i poli sciistici nel week-end

UDINE – Grazie alle nevicate delle ultime ore, il secondo weekend di apertura degli impianti sciistici sui poli regionali garantirà agli amanti dello sci un maggior numero di piste aperte sulle quali inaugurare la stagione invernale.

Da sabato si inizierà infatti a sciare anche sul comprensorio del Varmost a Forni di Sopra e sul monte Zoncolan è prevista l’apertura di quasi tutte le piste. A Sella Nevea sarà assicurato il collegamento con la Slovenia e a Tarvisio si potrà sciare sulla parte alta della rinomata pista Di Prampero.

Di seguito il dettaglio delle piste aperte nel fine settimana. Sella Nevea: aperte anche durante la settimana le piste di Conca Prevala servite dagli impianti Funivor e seggiovia Gilberti e il collegamento con la Slovenia. Zoncolan: aperti anche durante la settimana tutti i principali impianti di risalita ad eccezione dei tappeti Cjalcenal e Madessa. Saranno disponibili le piste: Tamai 1, 2, e 3, Goles, Zoncolan 2, 3, e 4, i campetti Cima Zoncolan e Lausc e tutti i collegamenti alti. Sarà aperta anche l’Arena Freestyle. Tarvisio: si scia sulla parte alta della pista Di Prampero servita dalla telecabina del Monte Lussari, disponibile anche ai pedoni. Aperte anche le piste Florianca, Foresta e Malga e i seguenti impianti: seggiovie Florianca, Priesnig, Hütte, Prasnig e il tappeto Florianca. Piancavallo: aperto solo per pedoni l’impianto Tremol 1 e il bob su rotaia. Si scierà invece sul campo scuola Daini e sulle piste Genzianella, Caprioli 2 e 3, Casere e Casere 2 servite rispettivamente dai tappeti Daini, Genzianella, Bambi e Busa e dalla seggiovia quadriposto Casere. Sappada: l'apertura del comprensorio di Sappada è prevista per il 20 dicembre. Gli impianti che verranno aperti sono i seguenti: seggiovia Monte Siera, Eiben col dei Mughi, Pian dei Nidi, sciovie Creta Forata, Campetto I e Campetto II. Forni di Sopra e Sauris: si scierà sulle piste Varmost 2, Varmost 3 e Senas servite dagli impianti Varmost1, Varmost 2 e Varmost 3, mentre nel comprensorio Davost entrerà in funzione il tappeto Camposcuola che serve l’omonima pista. L’apertura del polo di Sauris è prevista il 21 dicembre.

Impianti e piste saranno aperti anche nel corso della settimana con aggiornamento in tempo reale del sito www.promotur.org alla sezione Infoneve. Sabato 14 dicembre l’Associazione dei Maestri di sci del Friuli Venezia Giulia (Amsi Fvg), in collaborazione con PromoTurismo Fvg, celebrerà l’inizio della stagione invernale con l’Open Day. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, prevede una giornata di lezioni gratuite per tutti i bambini fino ai 12 anni a cui saranno offerti gratuitamente lo skipass e il noleggio dell’attrezzatura. L’Open Day si svolgerà in tutti i poli montani della regione, da Tarvisio a Sappada, coinvolgendo tutte le principali scuole di sci e di snowboard del Friuli Venezia Giulia.

Entro il 19 dicembre inviando una mail all’indirizzo preventivi-skipass@promoturismo.fvg.it si potrà regalare uno skipass da mettere sotto l’albero di Natale. Per comprare il biglietto in regalo, basterà scrivere all’indirizzo sopraindicato specificando la tipologia di skipass e l'anno di età del beneficiario.