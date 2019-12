Esplode macchinario: ferito un operaio alla Dipharma

MERETO DI TOMBA - Un operaio di 41 anni è rimasto coinvolto, sabato mattina, in un infortunio sul lavoro avvenuto in un'azienda di Mereto di Tomba, la Dipharma. E' rimasto ferito in maniera serie, ma non è in pericolo di vita.

Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, giunti sul posto per i rilievi del caso, un macchinario, un reattore chimico, è esploso per cause in corso di accertamento durante le operazioni di pulizia. L'uomo è stato investito da alcune schegge in plastica e metallo, rimanendo ferito.

Subito soccorso dai sanitari del 118, l'operaio è rimasto sempre cosciente. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Udine. Gli accertamenti sanitari sono ancora in corso.Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale dell'azienda sanitaria.