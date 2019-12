Due persone investite in via Bernardinis: soccorse dal 118

UDINE - Due persone sono finite in ospedale nella serata di sabato 14 dicembre dopo essere state investite da un'auto in via Armando Bernardinis. Il fatto si è verificato poco dopo le 18. I due pedoni, un 36enne e una 53enne, sono stati portati al Santa Maria della Misericordia con un'ambulanza per le cure del caso.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale giunti sul posto per i rilievi, una Giulietta con alla guida un 56enne, svoltando da via Isonzo verso via Muzzati ha travolto i due pedoni, intenti ad attraversare all'intersezione verso via Bernardinis. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso. La Polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente nel dettaglio.