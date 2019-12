Flash mob contro la sosta selvaggia: organizzatori soddisfatti

UDINE - "A livello di partecipazione popolare il flash mob è stato un successo". Così il Comitato Autostoppisti il giorno dopo l'evento organizzato nel centro di Udine per dire basta alla sosta selvaggia che negli ultimi mesi sta 'soffocando' la città a ogni ora del giorno.

«In tantissimi, con i loro simboli e parole - aggiungono dal Comitato - hanno fatto sapere ai nostri amministratori che è necessario ridurre il traffico automobilistico e la sosta selvaggia a Udine e far salire il numero delle persone che usano i mezzi pubblici e la bicicletta per muoversi in città, non con interventi spot ma in modo strutturale».

Chiaro quindi il messaggio lanciato alla giunta Fontanini, che ora è chiamata a dare le risposte attese sul tema della pedonalizzazione del centro storico.