Ingegnere-musicista stroncato da un malore a 44 anni

SAN DANIELE - Stava suonando con gli amici quando è stato stroncato da un malore. E' morto così Gabriele Zanini, ingegnere di 44 anni che come sua grande passione aveva la musica. Conosciuto dagli amici come 'Gab', era tra i fondatori del gruppo musicale 'Buteghes viertes'.

Sabato 16 novembre il gruppo si trovava in un locale di Campoformido per la cena, quando durante una 'cantata', Zanini si è sentito male crollando a terra. Gli amici hanno subito tentato di rianimarlo facendogli il massaggio cardiaco nell'attesa dell'arrivo del personale del 118. Purtroppo tutto è stato inutile, e il 44enne è morto poco dopo in ospedale.

Il via libera alla sepoltura, come conferma il Messaggero Veneto, è arrivato un mese dopo la scomparsa (sono stati eseguiti degli accertamenti per identificare le cause della morte) e così i suoi funerali saranno celebrati mercoledì 18 dicembre, alle 14.30, nella chiesa di Villanova.