Uomo di 61 anni finisce in ospedale dopo essere stato investito

UDINE - Un pedone di 61 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di martedì 17 dicembre in viale Volontari della Libertà. Il fatto è accaduto attorno alle 18.30, quando una Porsche condotta da un trentaseienne udinese ha urtato l'uomo intento ada attraversare la strada. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha provveduto al trasporto del ferito in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Per i rilievi, in viale Volontari della Libertà, sono accorsi gli agenti della Polizia locale di Udine, che sono al lavoro per accertare le cause del sinistro.