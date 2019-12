Andrea Centazzo approda a Udine con The Seer

UDINE - Dopo il grande successo internazionale del suo tour Andrea Centazzo fa tappa a Udine, mercoledì 18 dicembre, alle 21 al Teatro Palamostre, con The seer (il veggente) un concerto multimediale per percussioni, tastiere e immagini video per la celebrazione del Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (1519), realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Udine e in collaborazione con il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.

CENTAZZO - Andrea Centazzo ha ideato un percorso attraversando la vita e le opere di Leonardo, lo spettacolo è diviso in sei parti ciascuna ispirata a un diverso soggetto del genio e talento universale del Rinascimento, The seer conduce lo spettatore attraverso le multiple fasi della genialità dell’artista e inventore visionario usando immagini dalle sue opere e visioni dei luoghi leonardeschi, spezzoni da film dedicati e riprese fatte ad hoc per lo spettacolo. Il costo del biglietto per The seer è di 3 euro. Per info e prenotazioni la biglietteria del Teatro Palamostre (piazzale Paolo Diacono 21) è aperta da lunedì a sabato dalle 17.30 alle 19.30, 0432.506925, biglietteria@cssudine.it, www.cssudine.it.