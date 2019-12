Cielo in prevalenza coperto con deboli piogge sparse al mattino, più continue tra abbondanti ed intense dal pomeriggio sera, specie sulle Prealpi ed in Carnia; sulla costa la nuvolosità sarà meno consistente con piogge più deboli e intermittenti. Neve sui 1800-2000 metri circa. Soffierà Scirocco moderato sulla costa. Possibili foschie o nebbie in pianura.

