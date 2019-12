Presentata l'edizione 2019 della Fiaccolata del Lussari

TARVISIO - Una tradizione iniziata 47 anni fa, quando un gruppo di amici decise scendere sulla pista Di Prampero, lunga circa 3,5 chilometri, vestiti con gli abiti della tradizione portando una fiaccola in mano. Erano in 20, oggi sono più di 250 i fedelissimi che ogni anno disegnano questo serpentone di fiaccole che per 45 minuti regala coreografie uniche per i turisti vicini e lontani. Il paese si mobilita sia prima che dopo, nella preparazione delle fiaccole, con i mastri fiaccolatori che da generazioni studiano i materiali migliori per realizzazione delle fiaccole, con gli artigiani che progettano il gadget dell’anno - fatto a mano - e con tutti gli abitanti di Camporosso che diventa capitale, per un giorno, della buona sorte evocata proprio dalla fiaccolata.

La procedura è sempre la stessa da generazioni: i pretendenti che vogliono diventare fiaccolatori danno la loro disponibilità a partecipare, il comitato dell’Unione Sportiva Camporosso valuta la capacità tecnica dello sciatore e poi, passato l’esame, sono ufficialmente arruolati nel gruppo dei fiaccolatori. Una tradizione che attira visitatori da tutta la macroregione, con turisti che attendono con fermento il momento della discesa. Per questo, la telecabina del Lussari rimane aperta eccezionalmente fino alle 18.15 così gli spettatori possono assistere alla kermesse da più luoghi e con più vedute. A precedere la fiaccolata degli adulti in partenza per le 18.30, nel pomeriggio si destreggiano i bambini che partono, con entusiasmo, alle 16.30 imitano i grandi in questa discesa benaugurale. «L'Unione Sportiva Camporosso ha l'onere e l'onore di sostenere la Fiaccolata del Lussari che rappresenta un evento di valore per il territorio e lo vogliamo fare proiettandoci a quella che nel 2023 sarà la 50° edizione della manifestazione. Quasi mezzo secolo, di un appuntamento che è andato crescendo e, arricchendosi di anno in anno, è arrivato ad oggi ad essere un'attrattiva importante per l'intera regione Fvg. Il mio compito è quello di guidare l'Us Camporosso verso questo traguardo e ringrazio sin d'ora tutto il gruppo di lavoro e gli appassionati che da mesi stanno lavorando affinché anche questo primo gennaio le fiaccole possano illuminare la Di Prampero». Queste le parole di Damiano Matiz, presidente US Camporosso, evento che giovedì è stato presentato in Regione alla presenza del vicepresidente del Consiglio Stefano Mazzolini. Tra g

Tra le novità di quest'edizione della Fiaccolata, quattro appuntamenti nei locali del luogo che in serate diverse daranno la possibilità di iscriversi alla manifestazione: il 26 dicembre 2019 'La Bettola', dalle 16 alle 19, il 28 dicembre 2019 il 'Bar Lory', dalle 16 alle 19, il 29 dicembre 2019 il 'Green Wood snack bar, dalle 16 alle 19, il 30 dicembre il 'Bar Stella d’Oro', serata con i Bierbusters dalle 19 alle 21.