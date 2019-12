Piogge forti in arrivo: c'è l'allerta meteo della Protezione Civile

UDINE - La Protezione Civile del Fvg ha diramato un'allerta meteo per le prossime ore (dalle 13 di giovedì 19 dicembre alle 23.55 di venerdì 20 dicembre) per l'arrivo sulla regione di piogge intense. Tutto il territorio è coinvolto a eccezione della provincia di Trieste.

Giovedì 19 dicembre sono attese piogge intermittenti e moderate su costa e Tarvisiano, abbondanti in pianura, più continue e intense sulle Prealpi e in Carnia. Quota neve oltre i 1.800-2.000 metri. Vento moderato da sud specie sulla costa e in quota.

Tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre, dopo una pausa venerdì mattina, dal pomeriggio e fino a sabato mattina piogge anche temporalesche da abbondanti a intense su costa, pianura e fascia alpina, intense o localmente molto intense sulle Prealpi. Quota neve oltre i 1.700-1.900 metri.

Su pianura e costa soffierà vento di Scirocco in genere moderato, anche forte nella notte su sabato sulla costa quando ci saranno condizioni favorevoli all'acqua alta e/o a mareggiate sulle coste esposte. In montagna vento sostenuto o forte da sud.