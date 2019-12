Che tempo farà venerdì 20 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la gironata di Al mattino possibile qualche precipitazione residua ad est. In giornata cielo coperto in montagna, variabile o nuvoloso su pianura e costa. Dal tardo pomeriggio-sera e fino a sabato mattina piogge anche temporalesche da abbondanti ad intense su Alpi, pianura e costa, molto intense sulle Prealpi. Neve sui 1800-2000 sulle Prealpi, 1400-1600 sulle Alpi. Sulla costa dalla sera soffierà Scirocco sostenuto. Vento sostenuto da sud anche in montagna.

