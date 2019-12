La torre di Porta Villalta illuminata grazie a Sky Gas&Power

UDINE - Nelle vie di Udine si respira già aria di Natale. Grazie al sostegno di Sky Gas&Power, la società che opera nel mercato del gas, dell’energia e della mobilità elettrica, anche quest’anno la torre di Porta Villalta si accende di luce. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, testimonia come Sky Gas&Power sia un’impresa dinamica, pronta a contribuire attivamente al bene comune della città. L’azienda, fondata nel 2013, ha il suo quartier generale proprio in centro a Udine, in via dei Torriani 13 (fronte Confindustria), e in questi anni ha consolidato di più la propria immagine come operatore di riferimento per tutta Italia.

«Anche quest’anno una delle torri più importanti di Udine è stata illuminata per le festività natalizie. A nome dell’amministrazione desidero ringraziare Sky Gas&Power per aver contribuito ancora una volta a valorizzare una testimonianza, un simbolo e un luogo storico che, nonostante l’evoluzione urbanistica degli ultimi decenni, rimane un punto di riferimento culturale e turistico della nostra città», ha commentato Maurizio Franz, assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi del Comune di Udine, presente alla celebrazione dedicata alle luminarie insieme a Stefano Caldarazzo, fondatore e ceo di Sky Gas&Power, che ha aggiunto: «Abbiamo voluto contribuire anche noi all’atmosfera natalizia di Udine, attraverso la nostra specialità, ovvero portare ovunque la positività della luce e dell’energia».